Цены на бензин подготовились к рывку

Рост цен на 3 копейки за литр в течение последней недели – сумма несущественная и для кармана отдельного автомобилиста, и для бюджетов нефтяных компаний. Но это просто подход бегуна к стартовой линии, с которой начнется настоящий спринт.

О росте цен

Несмотря на соглашение между поставщиками бензина и правительством, цены на бензин начали ползти вверх. Пока чисто символически – в среднем на 3 копейки за литр, но и это является отступлением от заключенного в октябре и потом пролонгированного договора. Рост на 1,7% с начала года (компенсация роста НДС) – и ни копейкой больше. Но деваться вроде бы некуда: оптовые цены, о которых в соглашении ничего не говорилось, растут с высокой скоростью.

За одну только третью неделю мая Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже подорожал на 11%, Аи-95 – на 10% (до 52 300 рублей за тонну)

Это все еще ниже розничной цены, но уже весьма близко к ней, особенно если учитывать логистические расходы и налоговую нагрузку.

Возникает резонный вопрос: почему так получилось? У нас что, издержки производителей как-то увеличились? У нас беспрецедентно выросли зарплаты, подорожало электричество, случились стихийные бедствия в Башкирии или на севере Урала и Сибири?

Ничего этого не было.

О роли государства

Зато было обострение и без того ярко выраженной шизофрении на федеральном уровне. Вдумайтесь: государственная Федеральная антимонопольная служба констатирует, что государственные (по мажоритарному собственнику) компании «Роснефть» и «Газпром нефть» нарушили данное государству же обещание и к маю 2019 года увеличили поставки на внутренний рынок менее чем на 2%. Компании это обвинение отрицают, но, кажется, скрестив за спиной холеные пальцы.

Именно им, крупнейшим оптовикам, выгоден рост цен, который позволит вытеснить с рынка независимые автозаправки и установить, наконец, «олигопольный» режим, при котором весь объем придорожных продаж будет поделен между 4-5 крупнейшими федеральными компаниями и, для соблюдения приличий, они готовы терпеть по одному местному конкуренту, да и то не в каждом регионе.

А что же так называемый хозяин ситуации, государство? А его, как видно, поэтому и массе других фактов, в России не существует как дееспособного субъекта

Ибо джентльменов, у которых левая рука не знает, что делает правая, а в голове живут несколько взаимоисключающих личностей, принято держать в палатах с мягкими стенами.

А раз нет государства, нет и никакой государственной собственности. «Роснефть», «Газпром нефть» и другие корпорации фактически находятся под контролем собственных «наемных» менеджеров. Есть, конечно, еще население Российской Федерации, которое по букве Конституции является владельцем всего «государственного», но когда между тобой и твоей собственностью стоит такое вот не владеющее собой, зато хорошо вооруженное существо, реализовать свои права законным путем становится сложновато.

Парадоксально: чем больше у нас «государственных» предприятий, тем меньше собственности у народа

Потому что частные активы хотя бы кому-то конкретному реально принадлежат и начать свой маленький бизнес может практически любой из нас. Но основные деньги все равно вращаются в псевдогосударственной сфере, под бесконтрольным управлением наемных менеджеров. Это, кстати, не специфически российская проблема, ее прекрасно сформулировал гениальный Джон Гэлбрейт, но что нам за дело до других? Это именно у нас государственные компании демонстративно не подчиняются государству, а пустеют от этого кошельки простых граждан.

О норме прибыли

Есть и еще одна, менее очевидная проблема: необходимость огромной маржи просто для сохранения бизнеса. Чем, собственно, и пользуются гиганты отрасли.

«Рентабельность независимых АЗС за май снизилась до критической – 4-6%», констатируют специалисты

К сожалению, в этой фразе отражается основная болезнь нашей экономики – невозможность работать под нормальную прибыль. 4-6% рентабельности – это фантастические цифры по европейским меркам, где многие предприятия десятилетиями функционируют и неплохо себя чувствуют при 1-2%. А у нас без 12-15% никто даже не возьмется рассматривать бизнес-план. И одной из причин этого является аномально высокая ключевая ставка Центробанка – 7,75%. Понятно, что ниже нее никто кредит не даст, плюс неизбежная прибыль банка, и мы понимаем, что даже на очень льготных условиях 10% – это минимум. А поскольку коммерческое предприятие предполагает некую прибыль еще и для самого себя, то понятно, что работать под 4-6% долго в наших условиях просто не получится.

И это создает особенно комфортные условия для монополистов, которые обладают возможностью для маневра и могут какое-то время, не опускаясь даже до демпинга, выдавливать конкурентов помельче сниженными ценами (для этого «Аэрофлот», например, завел себе «Победу»).

Радость публики от подобных «акций» неизбежно сменяется похмельем монопольно высоких цен в дальнейшем

Это же всецело относится и к рынку бензина. Соглашение о фиксированных ценах поставило под удар в первую очередь мелкие компании, тогда как крупные с легкостью пережили сложный период. И можно не сомневаться, что после того как барьеры будут сняты, соотношение игроков на этом рынке станет совершенно иным, нежели за год до этого.

И весеннее подорожание бензина 2018-го покажется всего лишь легким испугом.