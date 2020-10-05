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Общество
Побоище с участием выходцев из Армении и Азербайджана произошло в центре Москвы
5 октября, 2020 11:19
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Vzglyad.az
В центре Москвы произошла драка между выходцами из Армении и Азербайджана. В результате драки пострадали два человека.
Столкновение произошло накануне в 22:15 на улице Гиляровского - около церкви Филиппа Митрополита. Драчунов заметил проезжающий мимо на автомобиле мужчина. Он позвонил в полицию.
Как пишет «Московский комсомолец», в драке участвовали пятеро азербайджанцев и двое уроженцев Армении. Они применяли ножи и пистолеты.
С ранениями госпитализировали двух армян, у них были колото-резаные раны. Задержать участников побоища не удалось.
Ранее мэрия Москвы предупредила армянскую и азербайджанскую диаспоры на предмет возникновения конфликтов. В местах их работы усилили охрану.
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