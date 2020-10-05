Побоище с участием выходцев из Армении и Азербайджана произошло в центре Москвы

Vzglyad.az

В центре Москвы произошла драка между выходцами из Армении и Азербайджана. В результате драки пострадали два человека.

Столкновение произошло накануне в 22:15 на улице Гиляровского - около церкви Филиппа Митрополита. Драчунов заметил проезжающий мимо на автомобиле мужчина. Он позвонил в полицию.

Как пишет «Московский комсомолец», в драке участвовали пятеро азербайджанцев и двое уроженцев Армении. Они применяли ножи и пистолеты.

С ранениями госпитализировали двух армян, у них были колото-резаные раны. Задержать участников побоища не удалось.

Ранее мэрия Москвы предупредила армянскую и азербайджанскую диаспоры на предмет возникновения конфликтов. В местах их работы усилили охрану.