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Побоище с участием выходцев из Армении и Азербайджана произошло в центре Москвы

Лилия Караева
5 октября, 2020 11:19
1 мин
Драка
Vzglyad.az

В центре Москвы произошла драка между выходцами из Армении и Азербайджана. В результате драки пострадали два человека.

Столкновение произошло накануне в 22:15 на улице Гиляровского - около церкви Филиппа Митрополита. Драчунов заметил проезжающий мимо на автомобиле мужчина. Он позвонил в полицию.

Как пишет «Московский комсомолец», в драке участвовали пятеро азербайджанцев и двое уроженцев Армении. Они применяли ножи и пистолеты.

С ранениями госпитализировали двух армян, у них были колото-резаные раны. Задержать участников побоища не удалось.

Ранее мэрия Москвы предупредила армянскую и азербайджанскую диаспоры на предмет возникновения конфликтов. В местах их работы усилили охрану.

темы
Москва
происшествие
азербайджанцы
армяне
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