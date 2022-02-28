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«Победа» отменила все рейсы в Европу и обратилась к клиентам с заявлением
28 февраля, 2022 10:20
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Российская авиакомпания «Победа» отменила все рейсы в Европу. Известно, что лоукостер уведомил о своем решении ряд СМИ.
В компании подчеркнули, что в настоящее время пытавшимся покинуть Россию клиентам производится возврат денег в полном объеме. Средства поступят автоматически, обращаться за помощью и поддержкой в «Победу» не нужно, передает ТАСС.
Напомним, ранее стало известно о том, что глава лоукостера в первый же день спецоперации России на Украине улетел с семьей в Швейцарию.
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