Новости – Люди
Люди
Глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков уехал в Швейцарию вместе со всей семьей
27 февраля, 2022 18:48
1 мин
1 мин
Ilya Galakhov/Global Look Press
Российский управленец и бизнесмен, заместитель генерального директора «Аэрофлота» и генеральный директор лоукостера «Победа» улетел в Швейцарию в первый день спецоперации российских войск на Украине.
Временным исполняющим его обязанности стал технический директор Андрей Юриков. Тем не менее, по данным портала «Anews.com» Калмыков присутствовал на онлайн совещании с министром транспорта РФ Виталием Савельевым 25 февраля.
Ранее сообщалось, что Евросоюз заморозил поставки в Россию комплектующих к «боингам» и «аэробусам». На сегодняшний день авиакомпания «Победа» владеет 44 самолетами Boeing 737-800.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости