Обязательную вакцинацию против COVID-19 введут по всей РФ? Ответ правительства не нуждается в объяснении
Источник в российском правительстве рассказал, планируется ли обязательная вакцинация от коронавируса по всей России. Ранее в Москве и Подмосковье ввели принудительную вакцинацию для отдельных категорий граждан.
По словам собеседника, вакцинацию в масштабах всей страны вводить не собираются, так как это «в настоящее время нецелесообразно».
Источник «Интерфакса» заметил, что в отдельных регионах «наблюдается взрывной рост заболеваемости», в других субъектах число заболевших снижается.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации работников сферы услуг, культуры, транспорта, досуга. Должны быть привиты 60% работающих граждан.
В мае президент России Владимир Путин отрицал возможность введения обязательной вакцинации.