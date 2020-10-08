По тембру голоса можно определить склонность мужчины к изменам

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Мужчины, обладающие низким голосом, более склонны к изменам, к такому выводу пришли китайские ученые. Результаты их исследования опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.

Ученые провели исследование с участием 88 мужчин и 128 женщин в возрасте от 18 до 24 лет. Голоса добровольцев записали и проанализировали на предмет частот и тонов. Затем участников эксперимента попросили пройти опрос на тему отношения к изменам.

Низкий голос связан с высоким уровнем тестостерона. Мужчины с более высоким уровнем гормона меньше заботятся об отношениях и чаще изменяют.

Женщины, которые участвовали в эксперименте, тоже считали, что низкий голос является верным признаком мужской склонности к изменам, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что американские ученые провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что женщины более строго соблюдают ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.