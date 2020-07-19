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По подозрению в поджоге собора Святых Петра и Павла задержан мигрант

Анастасия Красильникова
19 июля, 2020 11:52
1 мин
Фото
Фото: PrtSc / соцсети

По делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла сотрудники правоохранителных органов Франции задержали 39-летнего мигранта.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV, задержанный работал в соборе. В день пожара он должен был закрыть двери на ключ. Сделал это мужчина или нет пока не ясно. Он взят под стражу для проверки «противоречий в его расписании». Официальных обвинений в его адрес пока не выдвигалось.

Пожар в крупнейшей готической церкви страны в городе Нант произошел накануне. В результате возгорания собор сильно пострадал. Городская прокуратура начала расследование случившегося отметив, что этом деле не исключен криминальный след.

темы
культура
Франция
пожар
полиция
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