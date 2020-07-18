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Собор святого Петра и Павла горит во Франции

Анастасия Красильникова
18 июля, 2020 12:08
2 мин
Фото
Фото: livejournal.com

Во Франции в городе Нант горит собор святого Петра и Павла. К тушению пожара привлечены порядка 100 спасателей, к данному моменту пожар был локализован.

Что послужило причиной возгорания пока не ясно. Местная прокуратура не исключает криминального следа, пишет издание «Подъем».

Сейчас в крупнейшей готической церкови страны идут реставрационные работы. Правоохранительные органы начали расследование случившегося. На место происшествия направляются премьер-министр Франции и глава МВД.

Напомним, 15 апреля прошлого года произошел пожар в Нотр-Даме. Огонь потушили только спустя 12 часов. В результате пожара обрушились шпиль, крыша, пострадали несущие конструкции. Причиной пожара также называют реставрационные работы.

Россия, как и другие страны, будет принимать участие в восстановлении сгоревшего собора Парижской Богоматери. Соответствующие переговоры с французской стороной длились целый год.

Как рассказал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Москва сама предложила Парижу помощь в восстановлении памятника. По его словам, решение Франции говорит о признании достоинств российских специалистов.

темы
культура
происшествия
Франция
пожар
2 мин