Нотр-Дам вновь засветился после пожара

Собор Парижской Богоматери возобновил подсветку здания в ночное время.

Ее будут включать с наступлением заката, и гасить в час ночи. У собора было две системы освещения, после пожара удалось восстановить только одну, сообщает «Коммерсант».

Напомним, пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля. Огонь потушили только спустя 12 часов. В результате пожара обрушились шпиль, крыша, пострадали несущие конструкции. Причиной пожара называют реставрационные работы.

Франция направит России официальное приглашение для восстановления сгоревшего собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама). Переговоры длились целый год.

Как рассказал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Москва сама предложила Парижу помощь в восстановлении памятника. В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что решение Франции говорит о признании достоинств российских специалистов.

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