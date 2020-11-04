По делу о теракте в столице Австрии задержаны граждане России

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Австрийская полиция заявила, что в рамках расследования по делу о теракте в Вене было задержано 14 человек. Среди них есть граждане России. Об этом сообщил начальник венской полиции Герхард Пюрстль.

По данным представителя полиции, было проведено 18 обысков, задержано 14 человек.

«Их возраст от 18 до 26 лет, различного гражданства. У некоторых есть двойное гражданство. Речь идет о Бангладеш, Македонии, Турции, Российской Федерации, австрийском гражданстве», — заявил господин Пюрстль.

В отношении задержанных проводится расследование, они подозреваются участии в террористической организации, передают «Ведомости».

Напомним, теракт в австрийской столице произошёл вечером 2 ноября. МВД Австрии сообщило о четырёх погибших и о 22 раненых. Сам террорист был убит.

Ответственность за террористический акт взяла на себя запрещенная в России организация «ИГ».