Общество

Полицейский извинился перед пострадавшей на акции протеста жительницей Санкт-Петербурга Маргаритой Юдиной, которой он нанес удар ногой.

Сотрудник правоохранительных органов пришел к женщине в больницу с цветами и сообщил, что не хотел причинить ей вред, а всё произошедшее - случайность. «Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит» - сказал полицейский.

Пострадавшая извинения приняла и попросила правоохранителя не переживать, сообщает «Рен ТВ».

Ранее сообщалось, что на несогласованной акции в Петербурге женщина спросила у полицейских о причинах задержания одного из участников митинга. В ответ страж порядка ударил её ногой в живот, от чего женщина упала на асфальт и сильно ударилась головой.

Ранее пострадавшую посетил начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России полковник полиции Сергей Музыка.