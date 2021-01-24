Политика

Полицейские принесли извинения пострадавшей Маргарите Юдиной, которая накануне получила травму в результате инцидента на площади Восстания.

Накануне в соцсетях появилось видео, как силовик ударил ногой в живот женщину, которая стояла у него на пути. Она упала на асфальт и ударилась головой. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Пострадавшую посетил начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России полковник полиции Сергей Музыка. Он пообещал тщательно и со всей объективностью разобраться в инциденте и при необходимости оказать посильную помощь пострадавшей, передает радио Говорит Москва.