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«Мы так не работаем»: полковник извинился перед пострадавшей на митинге петербурженкой

Сергей Михневич
24 января, 2021 16:08
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 16:08
1 мин
Полицейские принесли извинения пострадавшей Маргарите Юдиной
Русская планета

Полицейские принесли извинения пострадавшей Маргарите Юдиной, которая накануне получила травму в результате инцидента на площади Восстания.

Накануне в соцсетях появилось видео, как силовик ударил ногой в живот женщину, которая стояла у него на пути. Она упала на асфальт и ударилась головой. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Пострадавшую посетил начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России полковник полиции Сергей Музыка. Он пообещал тщательно и со всей объективностью разобраться в инциденте и при необходимости оказать посильную помощь пострадавшей, передает радио Говорит Москва.

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