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Планы России по Турции могут «похоронить» деятельность туроператоров

Лилия Караева
3 ноября, 2020 11:40
1 мин
Анталия
Piqsels.com

Планы России сократить число чартерных рейсов в Турцию могут подорвать деятельность туроператоров. Это произойдет, если никакой альтернативы в зимний сезон предложено не будет.

Своим прогнозом поделился гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян. Он рассказал, что на данный момент куплено много туров в Турцию.

«Государство сначала само разрешило Турции стать клапаном сброса туристического давления, а теперь турист опять останется пострадавшим», - заявил он в беседе с изданием Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

По его словам, среди вернувшихся из-за границы процент заразившихся составляет не более единицы, пишет Lenta.ru. Накануне Роспотребнадзор, что 90% прибывших с коронавирусом россиян заразились в Турции.

Ранее стало известно, что Россия и Турция обсуждают сокращение числа рейсов. Официальной причиной назвали окончание туристического сезона.

темы
Россия
Турция
туризм
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