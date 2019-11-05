«План Путина» ругают не за то, за что следовало бы

Поймали паралитика за руку

Приходят последние деньки реализации хорошо забытой «Стратегии-2020», она же «Концепция долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года». Как нормативный документ этот шедевр фактически отменен лишь майским указом президента 2018 года, однако срыв практически всех планов стал ясен еще в начале десятых годов. Но сейчас оппозиционно настроенные журналисты РБК стряхнули пыль с архивного документа и решили показать, как плохо работала власть все эти годы.

Что ж, давайте посмотрим, так ли это. Выделим ключевые несбывшиеся мечты.

«В 2015–2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему ВВП по ППС» – сам показатель лукавый. Скажем, в 2016 году эта задача была выполнена за счет резкого снижения курса рубля, благодаря которому удалось выиграть на пресловутом ППС (паритете покупательной способности). Впоследствии, когда жизнь в России чуть стабилизировалась, немцы опять нас обогнали

При этом журналисты проделывают фантастическую операцию – указывают в процентах долю России в мировом ВВП по ППС (3,1%), то есть сравнивают совершенно несравнимые вещи. Сравнение возможно только в абсолютных цифрах, так что Россия имеет лишь 1,9-2,0% мирового производства товаров и услуг. Держите свое население в бедности – и ППС улучшит вашу статистику. То есть ориентироваться на данный показатель вообще не стоит, им слишком легко манипулировать.

«Траектория долгосрочного устойчивого роста ВВП (уже без ППС) со средним темпом около 6,4–6,5% в год» – ничего близкого не было ни разу. «Семь тучных коров» 2001-07 расслабили наше правительство, а экономисты написали то, что от них хотели видеть: реалистичные прогнозы просто не имели бы шансов стать «концепцией», у нас в России так не принято, мы хотим сразу жить при коммунизме или хотя бы в отдельной квартире. И то, что каждый раз реальность немного не совпадает с прогнозом, почему-то не смущает

«Рост реальных доходов населения на 64-72%» – ну тут просто, это наименее важный показатель практически для любой власти в российской истории. Немного недотянули: не 70%, а 5%, и не рост, а минус. Справедливости ради скажем, что документ подписывался на пике благосостояния, который мы с вами, пожалуй, не заслужили: все спекулянты мира в 2007-08 годах ринулись в Россию, буквально завалив ее деньгами. И заодно обеспечив абсолютный рекорд оттока капитала в 2009-м.

«Снижение доли бедных с 13,4% до 6-7%, увеличение доли среднего класса до более чем половины населения». Методику определения «бедных» много раз меняли, поэтому умудрились и впрямь снизить долю – до 12,7%. Реально эти цифры никакого содержания не несут, поскольку высчитывают их примерно те же самые авторы стратегий.

И так далее, и тому подобное. Ловить предшественников на ошибках вообще легко и приятно. Можно еще доклады Брежнева препарировать или речи министров 1916 года, там очень много пищи для пытливого ума и язвительного языка.

Не ожидали проблем

Утвердили концепцию 11 лет без 12 дней назад, 17 ноября 2008 года. Строго говоря, журналисты поторопились, время до наступления «часа икс» еще есть, но слабо верится, что за пару оставшихся месяцев ситуация резко изменится – например, реальные доходы населения вырастут практически в два раза.

Не стоит забывать, что страна пережила за это время два тяжелых экономических кризиса, первый из которых правительство откровенно недооценило, а о втором не могло даже догадываться в те годы. Премьер-министр Владимир Путин еще говорил о России как «тихой гавани», когда уже начинались массовые сокращения персонала, и одобрил рассматриваемый документ в ноябре, когда его уже следовало отдавать на переработку

Но мог ли он поступить иначе? Сейчас не модно вспоминать, что именно эта концепция называлась «план Путина»: в 2008 году, когда Владимир Владимирович временно передавал президентское кресло, правительственные пиарщики озаботились тем, чтобы в сознании народа именно он оставался лидером. Да, президент – Медведев, но даже он работает по плану Путина.

Писал план, конечно, не Путин, а два перпендикулярных колеса российской экономической мысли – РАНХиГС и ГУ-ВШЭ. Первое колесо отличается от второго тем, что почти круглое, зато второе заметно громче звенит и оттого лучше слышно. Но в данном случае интересы авторов сошлись отнюдь не на методологической общности и статистических компромиссах.

Ищите денежки

Реальная цель написания «плана Путина» стала ясна уже в 2010 году – когда «из-за глобального кризиса» не удалось «создать базовые нормативные документы для реализации стратегии». Внимание, господа, это же чисто интеллектуальная работа государственных органов, сидящих на зарплате, при чем тут вообще кризис?

Ответ только один: планировалось отдать задачу разработки «на аутсорс» дружественным «интеллектуальным центрам», но в условиях коллапса экономики министр финансов Алексей Кудрин категорически воспротивился подобным тратам. Но идею на ус намотал: уйдя из правительства, он сам станет профессиональным автором хорошо оплачиваемых стратегий.

Ну а отсутствие «базовых нормативных документов» стало поводом пересмотреть положения Стратегии вообще – первые изменения в нее внесли уже в 2010 году, потом существенно изменили ряд показателей в майских указах 2012 года, а потом перенесли выполнение этих сниженных целей на 2024 год и дальше. И занимался этим уже господин Кудрин, не позволивший освоить средства на первом этапе, без своего участия

Таким образом, Концепцию-Стратегию никто даже и не планировал реализовывать. Цифры в ней могли стоять абсолютно любые, задача этого документа – обеспечить работой комитеты, комиссии, аналитические центры. Разумеется, за государственный счет.

То есть говорить о непрофессионализме авторов злополучного «плана» не приходится. Все было сделано вполне профессионально, просто в игру вплыла более крупная рыба. Сейчас она возглавляет Счетную палату и постоянно предлагает новые улучшения нашего государственного устройства.

В этом веке на разнообразные концепции, стратегии и планы было потрачено, без всякого преувеличения, сотни миллиардов рублей. Ни один сколько-нибудь масштабный план не был при этом реализован. Ни один чиновник или эксперт не понес за это ответственность.

* * *

А от «плана Путина» к 2020 году осталась лишь одноименная песня «Корейских Ledчиков» – забористая, но не то чтобы очень комплиментарная по отношению к экономической политике и социальным проектам действующей власти.