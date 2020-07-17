Пиво поможет спорту: в России хотят вернуть пенный напиток на стадионы

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Законопроект, разрешающий продавать пиво на стадионах, могут принять на осенней сессии Госдумы. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы и автор инициативы Игорь Лебедев.

В декабре 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже пива на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу, внесенный депутатами от ЛДПР. Эта мера призвана увеличить посещаемость спортивных мероприятий и направить дополнительные средства на финансирование спорта, считают авторы. Однако нынешний законопроект позволит продавать напиток на всех спортивных соревнованиях, кроме детско-юношеских, пишет ТАСС.

В России пиво стало самым популярным напитком. По объемам потребления оно опередило водку.