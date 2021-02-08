Питерских таксистов заставят соблюдать этикет

Общество

В Санкт-Петербурге решили принять «Стандарт этичного поведения таксистов». Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Последние скандальные истории с участием таксистов заставили власти Петербурга по-новому взглянуть на требования к качеству услуг. Кодекс должен включать в себя перечень минимальных требований к таксистам, которому должны следовать все водители. В ходе разработки стандартов будут учитывать мнение пассажиров и перевозчиков, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что супружеская пара была вынуждена оплатить 14 тысяч рублей за поездку по Москве. Чтобы получить эту сумму, водитель запер их в автомобиле и не выпускал.