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Пытаясь спасти леса от пожаров власти Подмосковья ввели новые ограничения
12 июля, 2021 14:29
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Фото: Flickr
Власти Подмосковья на неделю ограничили пребывание людей и въезд транспорта в леса земель лесного фонда из-за угрозы лесных пожаров. Кроме того, в лесах Московской области усилено патрулирование. Ограничения продлятся с 12 по 19 июля.
«Эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах, установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья высокого (IV) класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие пять дней по данным прогноза Гидрометцентра»,—цитирует министра экологии и природопользования региона Андрея Разина «Коммерсант».
Ограничения продлятся с 12 по 19 июля.
Ранее сообщалось, что лесные пожары на Южном Урале подошли вплотную к населенным пунктам.
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