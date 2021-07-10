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Происшествия
Лесные пожары на Южном Урале подошли вплотную к населенным пунктам
10 июля, 2021 13:00
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Фото: Pixabay
За ночь с девятого на десятое июля площадь лесных пожаров в Челябинской области увеличилась в три раза и достигла 14 тысяч га.
По данным регионального управления МЧС, огонь уничтожил уже больше 70 построек. Для людей были организованы временные пункты размещения, там разместились 179 человек. Пострадавших среди населения нет. Однако огонь подошел уже к четырем населенным пунктам: Париж, Джабык, Запасное и Новокаолиновый.
На тушении пожаров сейчас продолжают работу более 600 спасателей, пожарные поезда, самолеты и вертолет. В регионе действует режим ЧС. По факту происходящего уже возбуждены три уголовных дела, прокуратура контролирует расследование.
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