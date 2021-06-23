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Пыльца деревьев оказалась суперраспространителем коронавируса
23 июня, 2021 16:43
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Pixabay
Кипрские ученые вычислили нового суперраспространителя коронавирусной инфекции. Об этом сообщило издание Daili Mail.
Ученые выяснили, что пыльца деревьев может очень эффективно переносить коронавирус. Они обнаружили связь между вспышками заражения COVID-19 и концентрацией пыльцы в воздухе.
Легкий ветер, как выяснилось, способен разнести пыльцу деревьев, а вместе с ней и коронавирус на 20 метров.
Анализ показал, что коронавирус действительно передавался интенсивнее именно в районах большой концентрации пыльцы, пишет «РИА Новости».
Молниеносный и суперопасный – это все про новый штамм коронавируса «дельта-плюс».
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