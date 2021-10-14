Певицу Пелагею не пустят на Украину
Служба безопасности Украины запретила российской певице Пелагее въезд в страну. Об сообщило в издание «Телеграф».
Причиной такого решения украинских властей стало посещение певицей Крыма. В настоящее время в отношении Пелагей действует запрет на въезд на Украину, пишет «РИА Новости».
По данным СБУ, Пелагея посещала полуостров неоднократно. В частности, Пелагея была членом жюри фестиваля КВН «Летний кубок чемпионов 2021», который прошел в Крыму летом. В августе она выступала с сольным концертом в Севастополе, а в 2018 году певица участвовала в концерте по случаю официального открытия Крымского моста.
Ранее сообщалось, что российский певец Филипп Киркоров исключен из списка угроз национальной безопасности Украины. Такое решение принял Минкульт страны.
В списке лиц, угрожающих благосостоянию Украины, Киркоров пробыл три дня. В него артист был включен на основании письма СБУ.