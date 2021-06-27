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Филипп Киркоров больше не пугает спецслужбы Украины
27 июня, 2021 18:53
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Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Российский поп-певец Филипп Киркоров исключен из списка угроз национальной безопасности Украины. Такое решение принял Минкульт страны.
В списке лиц, угрожающих благосостоянию Украины, Киркоров пробыл три дня. В него артист был включен на основании письма Службы безопасности Украины (СБУ). Это же ведомство, впоследствии, прислало в Минкульт письмо с просьбой об отмене решения, передает «Интерфакс».
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