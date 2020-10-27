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Общество
Певица Земфира заразилась коронавирусом
27 октября, 2020 11:29
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фото: Wikipedia
Российская рок-певица, композитор и продюсер Земфира заразилась коронавирусом.
Певица сдала анализ на коронавирусную инфекцию. Результат оказался положительным.
Сейчас певица проходит лечение и находится на домашнем карантине, сообщает телеграм-канал «Mash».
Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Гоша Куценко госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция.
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