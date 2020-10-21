Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Заслуженный артист России Гоша Куценко госпитализирован

Дмитрий Байков
21 октября, 2020 15:41
1 мин
1
фото: Wikipedia

Заслуженный артист России Гоша Куценко госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом актер рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Я приболел! Берегите себя! Ковид – коварнейший̆ персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить!», – написал Куценко.

Артист призвал всех носить маски и держать дистанцию. Также он посетовал, что из-за болезни будет перенесен спектакль «Love Letters», сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее известная телеведущая, политик и журналист Ксения Собчак заразилась коронавирусом.

темы
Россия
общество
коронавирус
Гоша Куценко
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!