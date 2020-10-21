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Заслуженный артист России Гоша Куценко госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом актер рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Я приболел! Берегите себя! Ковид – коварнейший̆ персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить!», – написал Куценко.

Артист призвал всех носить маски и держать дистанцию. Также он посетовал, что из-за болезни будет перенесен спектакль «Love Letters», сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее известная телеведущая, политик и журналист Ксения Собчак заразилась коронавирусом.