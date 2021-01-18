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18 января в шесть часов вечера у Гостиного двора в Северной столице пройдут одиночные пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает городской штаб политика в своем Twitter-аккаунте.

«Те, кто хочет поддержать Алексея, будут выходить в одиночные пикеты. Помните: Россия обязательно будет свободной!», – говорится в посте.

Ранее сообщалось о том, что о замене аэропорта прилета для самолета Навального знали руководители нескольких авиакомпаний еще за сутки до возвращения оппозиционера в Россию.