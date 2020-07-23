Петербуржцы смогут ходить по кафе и торговым центрам с 27 июля

Общество

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В Санкт-Петербурге с 27 июля открываются торговые центры и залы заведений общественного питания, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Как поясняется, такое решение было принято на встрече главы Роспотребнадзора города Натальи Башкетовой и вице-губернатора Евгения Елина.

«Бизнес взял на себя публичные обязательства об исполнении выработанных мер, применении чек-листов и регулярном представлении населению информации о принятых мерах по обеспечению безопасности населения», — подчеркнули в Смольном.

Ранее губернатор Александр Беглов подписал закон, который запрещает продажу алкогольной продукции в заведениях с залами площадью менее 50 квадратных метров. Под инициативу попадает колоссальное число заведений Северной столицы.

Против инициативы выступает множество бизнесменов, активистов, горожан и политиков. Последние настаивают, что маленькие уютные заведения Петербурга всегда притягивали туристов. Решив закрыть их, городскому бюджету будет нанесен непоправимый урон.<br/>