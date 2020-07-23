Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в половине баров Петербурга

Политика

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продажу алкогольной продукции в заведениях с залами площадью менее 50 квадратных метров. Под инициативу попадает колоссальное число заведений Северной столицы.

Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации. Закон вступает в силу 1 января 2021 года.

Вместе с тем, решением того же губернатора, для решения конфликтной ситуации, возникшей на фоне принятия закона, будет создана рабочая группа. У неё будет полгода, чтобы найти компрмисс между правительством и малым бизнесом.

«К решению этой проблемы нужно подойти взвешенно. На одной чаше весов — спокойствие петербуржцев, особенно пожилых людей и детей, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, торгующих по ночам алкоголем сомнительного качества и происхождения. На другой — интересы добросовестных предпринимателей, чьи заведения не доставляют соседям беспокойства», — отметил губернатор.

Против инициативы выступает множество бизнесменов, активистов, горожан и политиков. Последние настаивают, что маленькие уютные заведения Петербурга всегда притягивали туристов. Решив закрыть их, городскому бюджету будет нанесен непоправимый урон.