Петербуржцам могут дать больше времени на алкоголь

Pixabay

В Санкт-Петербурге могут продлить на час время разрешенной розничной продажи алкоголя, до 23:00. Соответствующий законопроект разработали парламентарии города.

Петербургский комитет по законодательству Заксобрания предложение уже рассмотрел, об этом сообщил председатель комитета Денис Четырбок. В ближайшее время законодательная инициатива будет обсуждаться с горожанами.

«Сегодня мы не принимали окончательного решения, а дали еще возможность обсудить общественности эту инициативу», - заявил председатель.

Четырбок отметил, что обсуждение с горожанами продлится около полутора недель. После, если инициатива будет поддержана, дополнительный час продажи алкоголя добавят в рамках эксперимента на полгода или год, передаёт «ТАСС».

Ранее ученые рассказали о способе быстро очистить организм от алкоголя.