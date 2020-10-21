Петербургским школьникам продлили каникулы до ноября

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина сообщила, что в школах города до 8 ноября продлены каникулы. На такие меры власти пошли ради борьбы с коронавирусом.

«Главное, чтобы каникулы школьники провели в кругу семьи, а не отправились в места большого скопления народа. И тогда мы выиграем у вируса дополнительное время — прерывая цепочки заражений», — сообщила Потехина.

Отметим, что за последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 684 новых случая заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, по числу заболевших город находится на втором месте после Москвы, передаёт Znak.com.

Ранее стало известно, что в России начался дефицит назначаемых при коронавирусе лекарств.