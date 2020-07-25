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Петербургские власти устроили профилактику межэтнических конфликтов

Кирилл Савушкин
25 июля, 2020 15:23
1 мин
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Flickr

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга начали задержания граждан Армении и Азербайджана для предотвращения вероятных стычек между представителями двух диаспор. Задействован ОМОН.

Официальной причиной задержания чаще всего является распитие алкоголя в общественном месте. Таким образом, на крупнейших питейных улицах города, Рубинштейна и Думской, было задержано более 60 человек.

По данным «Фонтанки», полицейские объясняют выходцам с кавказского региона недопустимость проявлений национальной розни на территории России. Массовая драка также была предотвращена на окраине Санкт-Петербурга.

Поводом для усиления активности правоохранителей стали события в Москве, которые освещало наше издание. Представители двух народов ведут между собой стычки по всему миру с момента начала военного конфликта на границе Армении и Азербайджана.

темы
Санкт-Петербург
Армения
Азербайджан
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