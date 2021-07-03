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Первую «уголовку» из-за подделки сертификатов о прививке от COVID-19 завели в Красноярске
3 июля, 2021 09:54
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Фото: Flickr
Фигуранткой уголовного дела из-за подделки сертификатов о вакцинации против COVID-19 стала медсестра одной из поликлиник Советского района Красноярска.
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, дело было возбуждено по части 1 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).
Следствие полагает, что девушка подделала, как минимум, документы на имена двух местных жителей. За это ей может грозить до двух лет колонии.
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