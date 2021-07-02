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Смена доминирующего штамма: эксперт Роспотребнадзора объяснил реальные причины происходящего в России
2 июля, 2021 15:19
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Komsomolskaya Pravda/globallookpress
Рост заболеваемости коронавирусом вызван тем, что в стране сменился доминирующий штамм вируса. Об этом сообщил замглавы по научной работе НИИ Эпидемиологии при Роспотребнадзоре Александр Горелов.
Специалист отметил, что причиной роста заболеваемости является не только новый штамм. Также большое влияние оказало то, что россияне в массе своей игнорируют меры профилактики. По его словам, несоблюдение эпидемиологических мер создает условия для дальнейшего распространения заражения. Горелов также добавил, что летом россияне гораздо чаще путешествуют как внутри страны, так и за границу, передаёт Lenta.ru.
Между тем, Минздрав России дал рекомендации по осмотру у врача перед вакцинацией от коронавируса. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».
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