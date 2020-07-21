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Первую пресс-конференцию Михаила Дегтярева отменили за 10 минут до начала

Лилия Караева
21 июля, 2020 12:09
1 мин
Михаил Дегтярев
Wikipedia

Первую пресс-конференцию врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева отменили за 10 минут до начала. Ее перенесли на неопределенный срок.

В пресс-службе губернатора заявили, что отмена связана с « большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии». Формат встречи решено пересмотреть. Новое время для общения с журналистами определят дополнительно, уточняет РИА Новости.

Отмечается, что съемочные группы нескольких телеканалов ждали встречи с Дегтяревым около часа.

Напомним, 20 июля президент России Владимир Путин уволил Сергея Фургала с поста губернатора «в связи с утратой доверия» и назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности Хабаровского края. Ранее сообщалось, что Фургала назвали одним из преемников лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

темы
отмена
Михаил Дегтярев
пресс-конференция
1 мин