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Первый в мире тест на COVID-19 в аэропорту начали делать в Шереметьево

Артём Денисов
22 июля, 2020 04:28
2 мин
коронавирус
Фото: Stroi.mos.ru

Шереметьево стал первым в мире аэропортом, в котором теперь можно сдать текст на коронавирус.

Его делают в медицинском пункте. Результатов нужно ждать всего около часа. Цена экспресс-теста - 2 тыс. 750 руб. Результат на русском и английском языках можно получить как на руки, так и на электронную почту.

В настоящее время лаборатория. которая состоит из двух чемоданов, работает в медпункте терминала B. С 27 июля она появится и в терминале Д, сообщает телеканал «360».

Тем временем, российская вакцина от коронавируса готова. Об этом заявил первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов.

По его словам, вакцина, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готова, у всех добровольцев есть иммунитет к коронавирусу. Все они выписаны из больницы и чувствуют себя хорошо, пишут «Аргументы и факты».

К концу августа ситуация в России стабилизируется и выйдет на сотни заболевших.

Об этом ранее в интервью «Русской планете» заявил вакцинолог, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков. Он также рассказал о том, когда появится вакцина, занижении статистики и чипировании людей.

темы
коронавирус
шереметьево
аэропорты
2 мин