Первый регион ограничил работу транспорта из-за «безобразного поведения граждан»
В Туве приостановят работу общественного транспорта.
Граждане не смогут передвигаться на нем по выходным. Такое решение принято на заседании оперативного штаба республики по борьбе с коронавирусом. Кроме того, предприятиям общественного питания запретят работу, кроме обслуживания клиентов навынос и с доставкой. ЗАГСам запретят проводить церемонии заключения браков.
Как сообщила глава регионального Роспотребнадзора Людмила Салчак, поведение граждан «безобразно», так как люди продолжают посещать массовые мероприятия и семейные торжества, несмотря на предписания.
Таким образом, Тува стала первым регионом, который приостановил работу общественного транспорта на фоне эпидемии, пишут «Открытые медиа».
Тем временем, еще один регион России изменил правила отдыха. Ситуация, как в Краснодарском крае, - заселиться в гостиницу можно с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом на коронавирус.