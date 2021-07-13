Новости – Люди
Люди
Новые условия отдыха ввел еще один регион России
13 июля, 2021 15:54
1 мин
1 мин
Viktor Pogontsev/Russian Look/Globallookpress
Еще один регион России изменил правила отдыха. Ситуация, как в Краснодарском крае, - заселиться в гостиницу можно с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом на коронавирус.
О новых правилах сообщили власти Адыгеи. Требования коснутся путешественников и работников туристической сферы.
Допускается заселение в отель при наличии справки о перенесенном коронавирусе, пишет «Интерфакс». Глава Адыгеи Мурат Кумпилов объяснил: избежать новых ограничений можно «с помощью активной прививочной кампании».
С 1 августа Краснодарский край ограничил заселение непривитых туристов. Туристов разрешено оформлять в отели с отрицательным тестом и обязательным условием - надо привиться в течение трех дней.
Обсудите на форуме:
Все морские, озерные, горные курорты России один за другим введут обязательную вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку