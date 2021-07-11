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Люди
Первый побывавший в космосе миллиардер успешно вернулся на Землю
11 июля, 2021 19:50
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Virgin Galactic/Keystone Press Agency/Globallookpress
Корабль VSS Unity, на борту которого находился 71-летний миллиардер и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон, успешно вернулся на землю после суборбитального полета.
Напомним, бизнесмен и его команда поднялись на околокосмическую высоту в 80 километров. Трансляция происходящего велась на YouTube.
В полет Брэнсон отправился раньше своих конкурентов Джеффа Безоса и Илона Маска. Напомним, компания первого, Blue Origin, также планирует запустить своего основателя за пределы Земли, правда на уже более «космическую» высоту в 100 километров. При этом, Безос намерен взять на борт своего брата и еще одного, неназванного инвестора.
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