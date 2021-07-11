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Люди
Конкуренты под ногами: миллиардер сегодня летит в космос. Это не Маск и не Безос
11 июля, 2021 16:02
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Virgin Galactic/Keystone Press Agency/Globallookpress
Миллиардер Ричард Брэнсон сегодня отправляется в суборбитальный космический полет. На ракетоплане VSS Unity его команда поднимется на высоту свыше 80 километров.
Кроме бизнесмена на борту будут двое пилотов, а также еще четверо человек. По данным «Росбалта», полет продлится около двух с половиной часов.
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