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Первые партии «Спутника М» пошли в массы
24 декабря, 2021 18:33
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» пошла в массы. Об этом сообщает Росздравнадзор.
Первые партии препарата выпущены в гражданский оборот. Разрешение на выпуск вакцин «Гам-Ковид-Вак-М» получил Центр им. Гамалеи.
Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник М» предназначена для подростков 12-17 лет, пишут «Известия».
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