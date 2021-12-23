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«Омикрон»-штамм начал убивать людей в разных странах
23 декабря, 2021 16:48
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Sabine Gudath via www.imago-imag/www.imago-images.de/ Global Look press
В Германии зафиксирован первый летальный исход от штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщил сегодня, 23 декабря институт Роберта Коха.
Пока сообщается лишь, что скончавшийся был пожилым человеком. Также неизвестно был ли он вакцинирован, пишет «РИА Новости».
Накануне сообщалось о первом случае смерти от коронавирусного штамма «омикрон», который был зафиксирован в США. Умерший не был вакцинирован. Новый вариант коронавируса признан в Соединенных Штатах доминирующим.
В Великобритании число пациентов, умерших от «омикрона» достигло 14.
Впервые «омикрон» обнаружили в ЮАР в конце ноября. С тех пор он стремительно распространился по миру.
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