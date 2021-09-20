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Люди
Пермяков позвали сдать кровь для пострадавших после уральского «колумбайна»
20 сентября, 2021 15:40
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Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency
В Перми объявлен сбор крови для пострадавших в местном университете, где сегодня, 20 сентября, 18-летний юноша открыл огонь. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, число пострадавших к текущему часу достигает 24.
Стать донором можно по адресу Лебедева, 54. Сегодня врачи будут принимать желающих помочь до 16 часов, завтра, 21 сентября, кровь удастся сдать для пострадавших до 15 часов, передаёт «360».
Ранее в СПЧ рассказали о том, как можно предотвратить стрельбу в российских образовательных учреждениях.
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