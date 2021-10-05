Пермский стрелок Тимур Бекмансуров оказался с дырой в горле
Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в университете в Перми, пришел в себя после ряда операций.
На данный момент стрелок продолжается находиться в стабильно тяжёлом состоянии. Кроме того, он не может говорить и общается с помощью записок. Пользоваться речью Бекмансуров не может после того, как ему провели трахеостому – хирургическая операция, в ходе которой пациенту делают в горле специальное отверстие для поступления воздуха в дыхательные пути.
По данным Mash, после стабилизации состояния Бекмансурова должны перевести из реанимации в общую палату. Отсюда стрелок может быть направлен в СИЗО.
Ранее стало известно. что Бекмансурова отключили от ИВЛ.
Напомним, в результате нападения Бекмансурова на пермский вуз 20 сентября погибло 6 человек, еще 40 пострадали.