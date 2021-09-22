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Пермский стрелок: СК проверит законность оружия у Тимура Бекмансурова
22 сентября, 2021 18:14
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Youtube / Телеканал Звезда
СК РФ проводит проверку получения разрешения на оружие Тимуром Бекмансуровым, который устроил стрельбу в пермском университете. В данный момент сотрудники измают видеозаписи.Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«Следствие проверяет порядок получения подозреваемым разрешения на приобретение охотничьего оружия, изымаются записи с камер видеонаблюдения», - сообщила представитель СК.
Ранее законность владения оружием уже проверяла Росгвардия. По данным этой структуры, Бекмансуров владел охотничьим ружьём на законных основаниях, отмечает РИА «Новости».
Днём ранее стало известно, что раненному при задержании пермскому стрелку ампутировали ногу.
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