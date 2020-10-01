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Переход на удаленную работу с 5 октября станет обязательным

Лилия Караева
1 октября, 2020 14:48
1 мин
Работа
Piqsels.com

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал столичные компании перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Исключение сделано для тех, чье присутствие на рабочем месте критически важно.

Указ мэра предусматривает обязательный перевод на удаленную работу всех сотрудников старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Документ не затрагивает медицинские организации, оборонные предприятия, заводы «Росатома» и «Роскосмоса».

Требование о переводе на удаленную работу начинает действовать с 5 октября, говорится на сайте мэра.

Ранее Собянин объявил о двухнедельных каникулах в школе. Они продлятся с 5 по 18 октября.

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