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Передающая микрофон девушка «заняла» второе место по количеству эфирного времени на пресс-конференции Путина
23 декабря, 2021 15:30
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Скриншот видео
Второе место по количеству эфирного времени во время пресс-конференции президента России Владимира Путина заняла девушка, которая передает микрофон журналистам. Один из ее планов длился 43 секунды.
На это обратил внимание Telegram-канал Shot.
Перед началом мероприятия пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о новшестве. Набалдашники микрофона меняются после каждого вопроса и отдаются журналистам в качестве сувенира.
Ранее сообщалось, что Путин взял красивую переводчицу на российско-греческие переговоры.
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