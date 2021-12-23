Новости – Политика
Политика
Дмитрий Песков рассказал о новшестве на пресс-конференции Путина
23 декабря, 2021 12:12
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о новшестве на конференции президента России Владимира Путина. Оно касается журналистов.
«Набалдашники микрофона будут меняться после каждого вопроса. Вы их заберете как сувенир», - сказал кремлевский чиновник. Его слова приводит Telegram-канал Пул №3.
Набалдашник достанется на память, если журналисту удастся задать вопрос президенту.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости