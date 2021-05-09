Перед парадом Победы на Красной площади начали «бомбить» по тучам

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В Московской области начали разгонять тучи перед парадом Победы на Красной площади. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, «бомбят» юго-запад - именно оттуда идет вынос воздушных масс. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне сообщалось, что план парада Победы может быть скорректирован в последний момент. Изменения допускали в связи с погодой 9 мая. С 10 до 11 часов в Москве будет сплошная облачность, которая мешает воздушной части парада.