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Перед парадом Победы на Красной площади начали «бомбить» по тучам
9 мая, 2021 09:51
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Yevgeny Philippov/Global Look Press
В Московской области начали разгонять тучи перед парадом Победы на Красной площади. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, «бомбят» юго-запад - именно оттуда идет вынос воздушных масс. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне сообщалось, что план парада Победы может быть скорректирован в последний момент. Изменения допускали в связи с погодой 9 мая. С 10 до 11 часов в Москве будет сплошная облачность, которая мешает воздушной части парада.
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