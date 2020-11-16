Перечислены хронические заболевания курильщиков электронных сигарет

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Американские ученые выяснили, что любители электронных сигарет подвержены риску появления хронических заболеваний. Результаты исследований специалистов бостонского университета опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Ученые выяснили, что каждый пятый пользователь электронных сигарет подвержен поражению легких.

Результаты исследований показали, что наиболее распространенными заболеваниями являются хронический бронхит, астма, хроническая обструктивная болезнь легких и эмфизема.

При этом риск поражения легких сохраняется даже среди тех, кто бросил курить, пишет «Lenta.Ru».

В России подорожают сигареты и алкоголь.

Госдума приняла правительственный закон о повышении в следующем году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов. Также вырастут акцизы на алкогольную продукцию.