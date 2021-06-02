Перечислены доступные места для отдыха вместо закрытой Турции
Российским туристам рассказали, куда можно полететь отдыхать вместо Турции.
Приостановку авиасообщения с этой страной российские власти продлили как минимум до 21 июня. При этом не исключено, что запрет не останется в силе на более длительный срок. Однако граждане России, которые уже купили туры, могут перебронировать их на другие направления.
Наиболее адекватной заменой турецким курортам является Египет. Так как многие авиакомпании, на базе которых операторы планировали отправлять туристов на отдых в Турцию, теперь летают в Каир. Поэтому доплачивать, как правило, не приходится. Однако многих отталкивает длительный трансфер из Каира до Хургады - пять часов, а до Шарм-эш-Шейха придется ехать семь.
Среди других направлений - Мексика. Кроме того, с заездами до 21 июня включительно можно перенести средства, чтобы отправиться отдыхать на Мальдивы, Кубу, в ОАЭ, или полететь в Абхазию, сообщает телеканал «360».
Напомним, властям Турции удалось взять под контроль эпидемию COVID-19 в стране.
Как сообщил президент Реджеп Эрдоган, это произошло «благодаря полному локдауну, который мы ввели в течение месяца рамадан». Эрдоган отметил, что 1 июня начнется второй этап «постепенных шагов по нормализации ситуации в стране».