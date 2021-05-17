Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

В Турции без российских туристов научились контролировать эпидемию коронавируса

Артем Денисов
17 мая, 2021 23:17
1 мин
Артем Денисов
17 мая, 2021 23:17
1 мин
Depo Photos/Keystone Press Agency
Depo Photos/Keystone Press Agency

Властям Турции удалось взять под контроль эпидемию COVID-19 в стране.

Как сообщил президент Реджеп Эрдоган, это произошло «благодаря полному локдауну, который мы ввели в течение месяца рамадан». Эрдоган отметил, что 1 июня начнется второй этап «постепенных шагов по нормализации ситуации в стране».

Как отметил глава государства, в настоящее время власти работают над вакцинацией всех групп риска, а карантинные меры были приняты, чтобы быстрее пройти «болезненный» период. Самое худшее, как считает Эрдоган, уже позади, сообщает РБК.

Ранее власти Турции смягчили коронавирусные ограничения, действующие в стране. Соответствующий циркуляр опубликовало МВД страны.

Ранее по теме:  Турция отменяет строгий локдаун. Действие комендантского часа сохраняется
Поделиться
ТЕГИ
Турция
Эпидемия
Туризм
Здоровье
Коронавирус
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!