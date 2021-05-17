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Политика
В Турции без российских туристов научились контролировать эпидемию коронавируса
17 мая, 2021 23:17
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Depo Photos/Keystone Press Agency
Властям Турции удалось взять под контроль эпидемию COVID-19 в стране.
Как сообщил президент Реджеп Эрдоган, это произошло «благодаря полному локдауну, который мы ввели в течение месяца рамадан». Эрдоган отметил, что 1 июня начнется второй этап «постепенных шагов по нормализации ситуации в стране».
Как отметил глава государства, в настоящее время власти работают над вакцинацией всех групп риска, а карантинные меры были приняты, чтобы быстрее пройти «болезненный» период. Самое худшее, как считает Эрдоган, уже позади, сообщает РБК.
Ранее власти Турции смягчили коронавирусные ограничения, действующие в стране. Соответствующий циркуляр опубликовало МВД страны.
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