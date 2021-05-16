Турция отменяет строгий локдаун. Действие комендантского часа сохраняется

Наука и медицина

Власти Турции смягчают коронавирусные ограничения, действующие в стране. Соответствующий циркуляр опубликовало МВД страны.

«До 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 05.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. Продуктовые магазины в субботу и воскресенье работают с 10.00 до 17.00. В период постепенной нормализации междугородние поездки будут осуществляться в периоды и дни, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку», - говорится в документе.

Торговые центры, магазины, продающие одежду, галантерею и хозтовары, смогут работать с 10 до 20 часов в будние дни. Граждане в возрасте 65 лет и старше смогут выходить на улицу только с 10 до 14 часов в будние дни. От этих ограничений освобождены получившие две дозы вакцины, пишет «Интерфакс».